Wout van Aert ontgoocheld na gemiste kans op ritzege: "Maar dat is ook een mooie kleur, wil ik vaker dragen komende tijd"

Wout van Aert is zijn gele trui kwijt en zal het dus morgen moeten doen met een groen kleinood. Achteraf reageerde hij enigszins ontgoocheld.

"Het is jammer dat ik niet voor de overwinning kon sprinten", aldus Wout van Aert achteraf bij Sporza. "Ik denk dat iedereen verrast was door de snelheid die ze voorin nog hadden."

Groen mooie kleur

"Er waren nog wel 2 klimmetjes, maar voor de rest was de laatste 15 kilometer vlak. Op zo'n terrein loop je niet veel seconden in. De vlucht heeft het ook slim gespeeld: chapeau."

En dus wordt het nu groen in plaats van geel voor Wout van Aert: "Dat is een mooie kleur, een trui die ik de komende weken wat vaker zou willen dragen." De missie? Groen in Parijs, na het einde van de Tour de France binnen anderhalve maand.