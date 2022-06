Nieuwe kans voor Wout van Aert in Dauphiné als hij met goede klimmersbenen uit hoogtestage komt

Betekent de derde rit in de Dauphiné ook een nieuwe kans voor Wout van Aert? Als zijn klimmersbenen in orde zijn, dan zeker wel.

Wout van Aert heeft al laten uitschijnen dat alle etappes die voor het slotweekend komen hem wel moeten liggen. Dat duidt erop dat de Belgische kampioen er vertrouwen in heeft. Ook al eindigt die derde rit in een aankomst bergop. Wat nog niet wil zeggen dat er een echte bergrit van gemaakt moet worden.

DRIE BEKLIMMINGEN OP MENU

De Côte de Saint-Vert en de Cote de Besse-en-Chandesse, beklimmingen van respectievelijk derde en vierde categorie, zijn opwarmertjes voor de slotklim in de etappe van Saint-Paulien naar Chastreix-Sansy. Daar ligt die laatste klim dus ook, eentje van tweede categorie. Het gaat 6,2 kilometer bergop aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%.

Bij Jumbo-Visma zal klassementsman Roglič ook op de eerste rijen willen posteren, maar een goede Van Aert moet dit ook nog aankunnen en in de laatste meters vervolgens zijn sprint lanceren. De prestaties van Van Aert die we in het verleden al gezien hebben in zware koersen, sterken de gedachte dat een tweede ritzege binnen zijn mogelijkheden moet liggen.