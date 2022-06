Wout Van Aert ontgoocheld na de race: "Ik maakte een beginnersfout"

Wout Van Aert eindigde 2e in de 3e rit van de Dauphiné. Na de rit was hij duidelijk ontgoocheld tijdens het flashintervieuw. "Ik maakte een beginnersfout", zei hij.

In de sprint stak Wout Van Aert te snel zijn handen in de lucht. David Gaudu won rit 3 van de Dauphiné. "Ik maakte een beginnersfout", zei Van Aert tijdens het flashinterview. "Dit is echt schaamtelijk. Ik heb het al vaak bij anderen gezien en er ook een beetje mee gelachen en nu heb ik het zelf voor. Nu ben ik de loser."

"Ik denk dat ik het eerder al eens heb voorgehad, maar dit zal de laatste keer zijn", ging Van Aert verder. "Op links was er iemand van Cofidis en ik was die voorbij. Dus ik dacht dat ik gewonnen had, maar je verliest zo veel snelheid op dit soort aankomsten. David Gaudu kwam er nog over. Het is gewoon pijnlijk. Zeker door al het harde werk van de ploeg. We wilden na de 2e rit iets rechtzetten. De ploeg was echt sterk."

"Morgen is het een tijdrit. Ik kijk daar echt naar uit en kan dat ook goed. Ik ga de gele trui proberen te verdedigen, maar eerst moet ik goed recuperen. Het was een zware etappe. Zeker in het 2e deel, want de vroege vlucht reed goed door."