Intermarché zit met moeilijkheden in dossiers Quinten Hermans en Alexander Kristoff

De contractbesprekingen bij Intermarché-Wanty-Gobert lopen niet al te vlot.

Dat blijkt uit een gesprek dat teammanager Jean-François Bourlart had met Het Laatste Nieuws. Zo wordt er gevreesd voor een vertrek van Quinten Hermans en Alexander Kristoff.

Zeker wat Quinten Hermans betreft. “Het duurt te lang, de gesprekken slepen aan. Het zou best kunnen dat we hem moeten afstaan, jawel. De concurrentie is moordend, er is veel interesse in Quinten”, klinkt het.

“Wat normaal is voor een renner die het pure cross-statuut is overstegen en resultaten rijdt in grote koersen op de weg. Zijn manager doet zijn werk. Ons budget groeit wel wat voor 2023, maar is ook niet onuitputtelijk.”

Ook voor Alexander Kristoff is de vrees voor een vertrek groot. De Noor kan voor drie jaar tekenen bij Uno-X. Tom Devriendt en Jan Hirt vertrekken al zeker, maar er zijn ook al enkele nieuwkomers te melden. Laurenz Rex (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) komt erbij. Het dossier van Rune Herregodts zou bijna rond zijn.