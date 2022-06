Gino Mäder geeft forfait voor de Tour na een coronabesmetting

Gino Mäder neemt niet deel aan de Tour. Dat heeft hij gezegd aan het Zwitserse Blick. Zijn forfait is het gevolg van een coronabesmetting.

Tijdens de Ronde van Zwitserland liep Gino Mäder een coronabesmetting op. Daardoor startte hij in de 5e rit niet meer. Een week later test hij nog altijd positief. Aan het Zwitserse Blick liet hij weten dat hij de Tour niet zal rijden.

"De ploeg wil kunnen plannen", verklaarde Mäder. "Wat ik volledig begrijp. Ook zit ik al een week niet meer op de fiets en ten slotte wil ik de rest van het seizoen niet in gevaar brengen door nu iets te forceren. Dat zou te riskant zijn. Nu ga ik enkele weken rusten en opnieuw gezond worden. Ik wil wel nog de Vuelta rijden. Dat zou een goede basis zijn voor volgend seizoen."

Voor Bahrain-Victorious is dit een serieuze aderlating. Mäder is een van de klimmers van de ploeg en was dit jaar al 2e in Romandië. Vorig jaar was hij de beste jongere in de Vuelta en was hij 10e in Parijs-Nice.