Tourdeelname mogelijk in gevaar voor klassementsrenner van Bora-Hansgrohe door coronabesmetting

In de Ronde van Zwitserland waren er al heel wat coronabesmettingen. Maximilian Schachmann reed die zonder problemen uit. Enkele dagen na de Zwitserland maakte Bora-Hansgrohe bekend dat hij een coronabesmetting heeft opgelopen.

Schachmann rijdt zondag het Duits kampioenschap op de weg sowieso al niet. Hij is de titelverdediger. Voor zijn deelname aan de Tour is het nog afwachten. Bora-Hansgrohe maakt zondag zijn selectie voor de Tour bekend en ziet nu een 2e klassementsrenner een coronabesmetting oplopen. Tijdens de Ronde van Zwitserland moest Aleksandr Vlasov als leider door corona al uit de koers stappen.

BREAKING: @MaxSchachmann to miss German Championships. Read on here: https://t.co/LiL0qDafS8 pic.twitter.com/LPWZ9h17YM