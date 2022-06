'Jens Keukeleire wellicht niet in de Tourselectie van EF Education-EasyPost'

Jens Keukeleire valt wellicht naast de Tourselectie van EF Education-EasyPost. Dat meldt Het Nieuwsblad.

EF Education-EasyPost is nog een van de weinige ploegen die zijn selectie voor de Tour moet bekendmaken. Jens Keukeleire is de enige Belg die voor de Amerikaanse ploeg rijdt.

Keukeleire is in de running om de selectie te halen, maar volgens Het Nieuwsblad zou hij daar niet bij zijn. Het zou zijn 6e Tour zijn. De laatste keer reed hij mee in 2020. Als Keukeleire zou meegaan, zal hij moeten knechten voor Rigoberto Uran.