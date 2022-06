VOORBESCHOUWING: Wie volgt Mark Cavendish op? Dit zijn onze sterren voor de groene trui!

Mark Cavendish zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van de groene trui in Parijs. En dus kijkt iedereen naar Wout van Aert, of zijn er nog kanshebbers? We lichten het even toe.

Om te beginnen: in de eerste week zijn er met onder meer de rit over de kasseien en een paar lastige potentiële waaieretappes meteen heel wat kansen voor Wout van Aert.

De kans dat hij snel in het groen komt - ook in de tijdrit zijn er een aantal punten te verdienen - is zeker niet uitgesloten. En wie gaat hem er dan nog uitrijden? Zo'n groene trui schrikt af, zeker gezien van Aert ook duidelijk heeft aangegeven er te willen voor strijden. Zelfs in de tussensprints.

Concurrentie

Concurrentie? De grootste concurrent is in feite Mathieu van der Poel, maar die gaf aan niet voor groen te willen gaan - Philipsen is ook de snelle man voor de sprints bij Alpecin-Fenix. Michael Matthews heeft hetzelfde probleem, want Groenewegen is daar de aangewezen man in de vlakke sprints.

© photonews

En dus is het verder kijken. Fabio Jakobsen is misschien wel de snelste van het lot, maar hij zal er minstens drie moeten winnen om voldoende punten te kunnen sprokkelen. En Peter Sagan mag je - ondanks alles - eigenlijk ook nooit afschrijven.

Nog snelle mannen? Mads Pedersen is in topvorm, Caleb Ewan iets minder maar blijft snel. En wat kan Tom Pidcock? Ook hij kan op vele parcoursen toch wel zijn mannetje staan, al is het bij INEOS natuurlijk vooral om geel te doen.

Onze sterren:

***** van Aert

**** Jakobsen - van der Poel

*** Sagan - Pedersen - Matthews

** Pidcock - Philipsen - Ewan - Groenewegen

* Coquard - Trentin - Kristoff - Dainese - Cort Nielsen