Gilbert bijna 40 en wil nog goede Tour rijden: "Niemand in het team, zelfs geen ploegleider, heeft zoveel ervaring als ik"

Volgende week dinsdag wordt Philippe Gilbert 40. Midden in de Tour. Als het een goede Tour wordt, zal het ook een fijne verjaardag zijn.

Gilbert blikt in de Vlaamse kranten HLN en HNB vooruit op zijn laatste deelname aan de Tour de France. "Hou het maar bij wegkapitein", omschrijft Phil zijn rol in Het Laatste Nieuws. "Een belangrijke rol, die bij me past en ik met plezier opneem. Niemand in het team, zelfs geen ploegleider, die zoveel ervaring heeft als ik."

Bijgevolg doen ze bij Lotto Soudal nnog graag op hem beroep in de Tour de France. "Ik denk dat ik de groep veel kan bijbrengen omdat ik de koers goed lees, aanvoel, begrjp. En ik hou van beslissingen nemen. Durven nemen, vooral. Dat is soms nodig."

IMAGO

Ondanks dat tram 4 lonkt, is Philippe Gilbert er nog altijd op gebrand om zijn carrière in schoonheid af te sluiten. "Ik wil niet stoppen als le mec qui est toujours dan la difficulté. Dat strookt niet met mijn imago", haalt Gilbert terecht aan.

En wat na het wielerpensioen? "Ik ben een familieman en ga dus daar in de eerste plaats tijd en prioriteit aan bestedenDat wordt mijn grootste luxe. Want nu zie ik Betti en de kinderen niet zoveel. Tuurling ga ik nog andere dingen doen. Maar eerst: enkele maanden niks. Ik laat het op mij afkomen."