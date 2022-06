Mag van Aert in week 1 volledig eigen kans gaan? "Denk dat hij het plan A is" en "Gaat iedereen wegblazen"

De eerste week in de Tour de France zou wel al eens heel bijzonder kunnen worden, onder meer door de rit over de kasseien. Mag Wout van Aert daar zijn kans gaan? De analisten zijn enigszins verdeeld.

“De eerste week wordt een hele aparte week. Met een lekke band op een slecht moment kan je heel veel schade krijgen, ook Pogacar bijvoorbeeld”, aldus José De Cauwer in De Tribune.

“In de rit over de kasseien zal van Aert mee moeten als hij voor groen wil gaan. Hij gaat die rit niet laten liggen zomaar. Het zal aan Van Hooydonck zijn om Roglic en co bij te staan bijvoorbeeld.”

Tactiek

Renaat Schotte pikt in: “Mijn gevoel is dat Jumbo-Visma het tactisch anders zal aanpakken. Ze zullen het initiatief overlaten aan anderen en van Aert zal zijn ding mogen doen. Ik heb de indruk dat van Aert het plan 1 is en dat groen belangrijker is dan geel en dat ze voor geel door Pogacar wel hopen, maar het niet als zekerheid of garantie zien.”

“En als van Aert zijn vorm kan etaleren, dan gaat het gewoon gebeuren en dan hebben we een groene trui in Parijs en gaan we als Belgen dat kunnen vieren, hopelijk na een episch duel met een herboren Sagan.”

“Hij gaat iedereen wegblazen voor groen”, aldus nog Christophe Van De Goor. “Hij kan zes-zeven ritten winnen, misschien nog meer.”