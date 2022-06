Nog geen koers maar wel al een stressvolle Tour-dag: peloton bibbert voor dag van coronatesten

Moeten na Declercq nog renners de Tour verlaten voor die begonnen is? Een dag van coronatesten zorgt wellicht voor één van de meest stressvolle situaties van de komende weken.

Enkele dagen voor de Grand Départ in Kopenhagen zal het voltallige Tour-peloton zich moeten laten testen op Covid-19. Het hoeft geen betoog dat de schrik er in het peloton goed in zit. Een positief resultaat is immers toch onverbiddelijk: dan ga je eruit.

Wie het virus oploopt, kan de Tour de France zich op zijn buik schrijven. Of die persoon in kwestie zich nu echt ziek voelt of neit. Een hard verdict waar Tim Declercq van Quick-Step Alpha Vinyl al mee te maken krijgt. Het is niet ondenkbaar dat er nog renners of stafleden in zijn voetspoor zullen volgen.

HOPELIJK GEEN ZWITSERLAND-SCENARIO

Heel veel ploegen zullen blij zijn als ze deze dag, die door ASO voorzien is om alle testen af te nemen, ongeschonden door komen. Het is vooral hopen dat toestanden zoals in de Ronde van Zwitserland, waar er echt weer een uitbraak kwam van coronabesmettingen, achterwege blijven.