Ook Wout van Aert vertrokken naar de Tour maar zal de eerste dagen nog met een zorg blijven zitten

Uiteraard met mondmasker op meldde Wout van Aert zich in Zaventem voor het vertrek naar de Tour. Helemaal zorgeloos gebeurde dat niet.

Dat heeft uiteraard te maken met de knieblessure die hem weghield van het BK op de weg. Zijn Tour de France kwam nooit helemaal in gevaar, maar ze moesten bij Jumbo-Visma toch monitoren hoe de situatie evolueerde. Dinsdagavond dook Van Aert, in het gezelschap van onder meer Tiesj Benoot, op in Zaventem om het vliegtuig richting Kopenhagen te nemen.

GEVOELIGHEID WEG

Kort voor zijn vertrek bevestigde Van Aert wel aan VTM dat hij zichzelf er volledig klaar voor acht. "Het gevoel is goed, ja. Anders zou ik niet vertrekken." Zijn knie hindert hem dus niet echt meer, al blijft het een aandachtspunt. "De gevoeligheid is weg, maar het zal de eerste dagen nog wel een zorg zijn, denk ik."

Van Aert had heeft door die blessure nu natuurlijk wel wat rust gekregen in aanloop naar de Tour, maar was toch liever gewoon door blijven koersen. "Het is niet ideaal", klinkt het. Duimen maar dat alles naar wens verloopt eens de Tour de France begint.