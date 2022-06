UCI komt met nieuw protocol dat ploegen in Tour de France enigszins gerust moet stellen

Opvallend: het nieuwe UCI-protocol zou ploegen in de Tour de France in staat moeten stellen om langer aan boord te blijven. Zelfs als er meerdere coronagevallen zijn.

Met opnieuw een grote verspreiding van het coronavirus, zeker in het wielrennen, is de vrees groot dat ook het peloton in de Tour de France gespaard zal blijven. Op basis van het vorige protocol zou het dan ook zeer de vraag zijn of voltallige ploegen niet uit koers worden genomen.

AANPASSING

In het COVID-protocol voor de Tour de France van 2022 staat duidelijk aangegeven dat een ploeg niet naar huis moet wanneer er twee positieve coronatests vastgesteld worden. Dat was vorig jaar in de Tour wel het geval, maar de UCI heeft deze aanpassing dus doorgevoerd.

De renners in kwestie die positief testen, moeten de Tour de France echter wel nog verlaten. Omdat niet de volledige ploegen getroffen zullen worden, hoopt men zo om zo lang mogelijk met zo veel mogelijk renners toch verder te kunnen doen.