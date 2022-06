Wout van Aert droomt van groen, maar wil eerst geel en beschouwt voor op dubbel doel: "Heb dat in verleden al bewezen"

Nu groen in Parijs-Nice en in het Criterium du Dauphiné gaat Wout van Aert nu op zoek naar groen in Parijs, maar de Ronde van Frankrijk blijft de Ronde van Frankrijk. En er zijn nog dingen om rekening mee te houden, want Jumbo-Visma strijdt op twee fronten.

Op een persconferentie voorafgaand aan de Tour de France liet Wout van Aert vanuit een hotel in Kopenhagen in zijn kaarten kijken: "Ik ben pijnvrij en ik denk dat mijn vorm goed is."

Het eerste doel in deze Tour de France is geel veroveren op Deense bodem. Misschien al in de tijdrit: "Het is al een tijdje een doel. Ik heb veel getraind op mijn tijdritfiets en ik vind een technische tijdrit in het stadscentrum leuk."

Steentje bijdragen

En dan vol op groen, al moet er misschien ook wat gewerkt worden in functie van geel voor Roglic of Vingegaard? "Ik wil mijn steentje bijdragen. Groen vergt veel energie, maar ik krijg meer vrijheid dan de voorbije jaren."

"Ik heb in het verleden al bewezen dat ik beide aspecten kan combineren. Ik kan punten pakken in de vlakke etappes, maar ook bij de tussensprints in de bergetappes."