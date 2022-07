📷 TDF in België: de Tour-karavaan voor het eerst terug in ons land sinds 2019

De Tour de France: dat is ook de Tour-karavaan. Die keerde voor het eerst terug in ons land sinds 2020, met de start van de zesde rit in Binche.

De laatste Touretappe die op Belgische bodem vertrok was in... Binche. In het stadje in Henegouwen zijn ze dus wel gewend aan het Tour de France-spektakel. Hieronder nog enkele foto's van de karavaan die het publiek moest vermaken en enthousiasmeren, in afwachting van het vertrek van de verschillende renners en wielerploegen.