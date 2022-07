🎥 Tom Pidcock is eerlijk over zijn prestatie en is komisch over Wout Van Aert: "Hij speelt met onze ballen"

Tom Pidcock stak in Longwy voor de 1e keer in deze Tour aan het venster. In zijn analyse achteraf was hij eerlijk. Ook had hij een komische analyse over Wout Van Aert: "Hij speelt met onze ballen."

We hadden Tom Pidcock nog niet veel gezien in deze Tour. In Kopenhagen werkte hij een meer dan degelijke tijdrit af met plaats 15 als gevolg. Nadien reed hij redelijk anoniem mee in het peloton. Naar Longwy sprintte Pidcock naar een 4e plaats. "Ik denk dat het een goede sprint was", zei hij. "Primoz Roglic begon vroeg en ik moest wat tijdrekken. Daardoor verloor ik een beetje het momentum, maar Tadej Pogacar was, denk ik, de sterkste. Ik voelde me nochtans goed in de laatste 30 km, ondanks mijn pogingen om in de vroege vlucht te zitten. Ik vreesde dat ik in de finale niet goed zou zijn, maar ik voelde mij daar goed." Ook had Pidcock aan Eurosport nog iets te zeggen over Wout Van Aert: "Hij speelt met onze ballen. Ik weet eigenlijk niet wat ik kan zeggen. Hij zet ons gewoon allemaal voor schut." 🚴🇫🇷 | Pidcock staat versteld van Van Aert. 'Hij zet ons allemaal voor schut!' 🤐🤐 #TDF2022



