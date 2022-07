Dubbelslag voor Tadej Pogacar in Longwy: hij wint de rit en pakt het geel

Tadej Pogacar heeft de 6e rit gewonnen. In Longwy was hij de snelste op een aankomst bergop. Ook pakt hij het geel over van Wout Van Aert.

Wout Van Aert zat samen met Jakob Fuglsang en Quinn Simmons in de vlucht van de dag. Na een gesprek tussen Van Aert en Fuglsang besliste de Deen om het te laten lopen. Ook last hij een plaspauze in. Van Aert en Simmons reden door, maar Simmons zag af. Op zo'n 30 km van de finish moest Simmons lossen.

Vanaf dan stond Van Aert er alleen voor. Op 11 km van de streep werd hij ingehaald. Ook liet hij lopen, maar de Prijs van de Strijdlust was voor hem. We kregen dus een nieuwe gele trui. Op 9 km van de streep lag er na een bocht een verkeerseiland, maar er was geen signalisatie. Een valpartij was het gevolg. Ook Aleksandr Vlasov lag erbij, maar hij kon verder.

Op de klim van 3e categorie viel Alexis Vuillermoz aan. Tadej Pogacar probeerde te counteren in het zicht van de top, maar Vuillermoz kon wegblijven. In de afdaling leidde Jumbo-Visma de achtervolging.

Op de slotklim werd Vuillermoz ingerekend. De mannen van Pogacar leidden de kopgroep. We gingen naar een sprint. Primoz Roglic zette als 1e aan, maar Pogacar ging erop en erover. Niemand stond op de foto en hij begon al voor de streep te juichen. Ook pakt hij geel. Vlasov kon de schade nog beperken en verloor 5 seconden. Ook Geraint Thomas verloor 5 seconden.