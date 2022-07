Tadej Pogacar ging vol voor de ritwinst: "Het geel is bonus"

Tadej Pogacar heeft makkelijk de sprint in Longwy gewonnen. Achteraf bleek dat hij enkel voor de ritwinst gaat en dat hij de gele trui als een bonus ziet.

"Het ging van in de start heel snel", zei Tadej Pogacar in het flashinterview. "De 1e 2 koersuren waren geschift. Uiteindelijk ging de sterkste renner mee in de vlucht. Dus daardoor bleef het hard gaan in het peloton. Ik dacht eerst dat de vlucht zou wegblijven, maar uiteindelijk helde het toch over naar het peloton."

Er kwam een sprint, maar vooraf vond hij het lastig. "Op de 2 laatste klimmen werd er hard opgereden", zei hij. "Ook was het hectisch. In de sprint ging ik vol voor de zege. Dat ik uiteindelijk ook de gele trui pak, is bonus. We denken er de volgende dagen wel over na."