TDF in België: Wout van Aert in eigen land vertrokken in de gele trui en verzekert: "Onze plannen veranderen niet"

Door zijn werk voor anderen heeft Van Aert zijn eigen gele trui gered. Die mocht hij in eigen land ook aantrekken, want de zesde Tourrit vertrok in Binche.

En dat een dag na al zijn harde labeur, waarmee hij de kansen van zijn ploegmaats en enkele concurrenten in het klassement redde. "Hoeveel bedankingen ik gekregen heb? Te weinig", lacht Van Aert. "We hebben ook veel andere favorieten in koers gehouden. Het belangrijkste is om op de eigen taak te focussen. Christophe Laporte en ik hebben zo veel mogelijk geprobeerd om de schade te beperken."

GOEDE BENEN TERUGVINDEN

Bovendien was Wout van Aert zelf ook ten val gekomen in die kasseirit die zo chaotisch verliep. "Gelukkig is de fysieke schade na mijn val niet te groot. Ik hoop dat ik de benen terugvind van de voorbije dagen. Dat Roglič nu al op twee minuten staat, verandert onze plannen niet."

In die zesde etappe zijn er misschien weer kansen voor Van Aert, want de finale oogt heel zwaar. Daar waarschuwt de leider in de Tour zelf ook voor. "Het is moeilijk in te schatten hoe het gaat verlopen."