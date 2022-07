🎥 Ploegmaat tegen Wout van Aert na machtsvertoon: "Ik heb het op tv gezien, het zag er mooi uit"

Het hoeft weinig betoog dat ook de ploegmaats van Wout van Aert in de wolken waren met diens tweede ritzege in de Tour.

Dat blijkt uit een filmpje met beelden van na de aankomst, dat door de organisatie gedeeld werd op sociale media. Er is te zien hoe Van Aert eerst de felicitaties in ontvangst neemt van Michael Matthews, die tweede werd, en vervolgens van de eigen ploegmaats.

"Seppyy!" Wout van Aert was alvast blij om zijn teamgenoot Sepp Kuss terug te zien. De Amerikaan was als 37ste over de meet gekomen in Lausanne, 42 seconden na de ritwinnaar. Toen de twee renners van Jumbo-Visma mekaar weer vonden na de finish, had Kuss blijkbaar al ergens de beelden kunnen bekijken.

😆 🎙 🇺🇸 @seppkuss à 🇧🇪 @WoutvanAert après l'arrivée: "Beau finish, je l'ai regardé à la télé c'était sympa !"#TDF2022 pic.twitter.com/9ebhS6cdwg — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

"Ik heb het op tv gezien, het zag er mooi uit", zei Kuss tegen Van Aert. "Oh, ja?" De groene trui uit de Tour de France vond het best grappig. De sfeer zit goed bij Jumbo-Visma, zoveel is duidelijk. De overwinningen van Van Aert helpen daar ongetwijfeld bij.