Pogačar en Vingegaard blijven gretigste klassementsmannen: tevredenheid bij de ene, dubbel gevoel bij de andere

Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard zijn de klassementsmannen met de meeste gretigheid en snedigheid. Dat onderstreepte ze in de finale van rit 9.

In de bergrit langs de Zwitserse grens werd niet meteen vuurwerk verwacht tussen de klassementsrenners. In de oplopende slotkilometers volgden toch nog enkele versnellingen, in aanloop naar de vlakke finish. Grote verschillen werden niet gemaakt, maar Pogačar en Vingegaard zetten de rest toch op enkele seconden. Ook op La Planche des Belles Filles waren zij de twee besten.

TEMPO COMFORTABEL

"Over de vlucht maakte ik mij geen zorgen, de renners in onze groep waren gevaarlijker. We hebben een tempo gereden dat voor ons comfortabel aanvoelde", verklaarde Pogačar in Châtel Les Portes du Soleil. "We hebben dat ook kunnen aanhouden tot aan de aankomst. Alles verliep dus vlot."

Vingegaard maakte vooral de balans op van de eerste negen koersdagen in de Tour de Frane. "Het was een zware eerste week. Ik heb wel gemixte gevoelens na deze week. De eerste ritten ging het voorspoedig. Helaas waren we in de kasseienrit ongelukkig. We hebben nog alles om voor te vechten. Het is nog twee weken koers", blijft de Deen er de moed inhouden.