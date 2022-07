📷 Deze protestactie met vastgelijmde klimaatactivisten legde de tiende etappe in de Tour de France even stil

De tiende etappe in de Tour de France zal ook gekoppeld blijven aan een protestactie voor het klimaat. De rit moest even geneutraliseerd worden.

De renners uit de kopgroep zullen zich zeker een hoedje geschrokken hebben toen ze met nog ruim 35 kilometer te gaan ineens klimaatactivisten in het midden van de weg zaten zitten. Die hadden zich vastgelijmd aan het wegdek: het was dus geen sinecure voor de politie om hen naar de kant te slepen. Sommige renners moesten ook door de rook rijden als gevolg van een rookbom.

© photonews

Bepaalde activisten verzetten zich ook tegen de tussenkomsten van politieagenten en commissarissen. Sommigen hadden zich met een ijzeren ketting rond de nek vastgeketend, wat het ook niet makkelijk maakte om hen veilig van de weg te verwijderen.

© photonews

Het is lang niet de eerste sportwedstrijd die onderbroken moest worden vanwege een klimaatactie. Eerder gebeurde dit ook al tijdens de bekerfinale voetbal, het tennistoernooi van Roland Garros en de Ronde van Vlaanderen in de koers. Na deze manifestatie en een korte neutralisatie kon de tiende rit in de Tour de France toch weer verder gezet worden.