Na een dag lang spanning voor de trui: Pogačar blijft dan toch in het geel, opnieuw net niet voor Kämna

Een hele dag lang was er spanning rond de gele trui. Het is dan toch Tadej Pogačar die 'm toch opnieuw zal aantrekken.

Lennard Kämna wierp zich op als kandidaat om de gele trui over te nemen. De Duitser was de best geplaatste renner uit de vlucht van de dag. Kämna reed dan ook in de loop van de dag virtueel in het geel. De vraag was dus of hij aan de aankomst voldoende voorsprong zou houden op Pogačar.

In zijn nadeel speelde dat Kämna aan het einde niet echt meespeelde voor de ritzege. Opnieuw weer meegaan in een lange ontsnapping, nadat hij op La Planche des Belles Filles na een lange aanval strandde op amper 900 meter van de ritzege, had toch heel wat krachten gekost. Als tiende in de daguitslag, op 22 seconden van ritwinnaar Cort, bolde Kämna over de meet in Megève.

SPURTJE VAN TADEJ

Dat bleek finaal niet voldoende om de gele trui over te nemen. Opnieuw net niet voor Kämna. Het leek er niet meteen op dat Pogačar zijn trui wou doorgeven, want de Sloveen perste er nog een spurtje uit aan het einde. In het algemeen klassement houdt Pogačar elf seconden over op Kämna. Hieronder de top vijf uit het nieuwe klassement:

1. Tadej Pogačar

2. Lennard Kämna 11"

3. Jonas Vingegaard 39"

4. Geraint Thomas 1'17"

5. Adam Yates 1'25"