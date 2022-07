Van Aert heeft er vrede mee dat vluchters het haalden en blijft waakzaam ondanks gigantische voorsprong

De vluchters bleven voorop, geen sprinterskans voor Van Aert. Hij kon er wel mee leven en blijft overigens ook nog altijd waakzaam wat de strijd voor groen betreft.

"Ik had dit scenario verwacht", zegt Van Aert over het voorop blijven van de kopgroep in de dertiende Touretappe. Jumbo-Visma had kunnen koersen om hem een sprinterskans te bezorgen, maar hield zich met de gele trui in de rangen liever verder weg van de hectiek. "We hebben er als ploeg vrede mee dat de zege naar een vluchter gaat."

GOEDE BALANS

Al bij al kon aan het eind van de dag toch weer een balans opgemaakt worden waar ze bij de Nederlandse formatie tevreden mee waren. "Het was een warme dag waarbij wijzelf uit de problemen zijn gebleven. Zelf heb ik nog wat extra puntjes gesprokkeld voor de groene trui. Zodra daar een mogelijkheid voor is, laat ik dat zeker niet na."

Nochtans: niemand die eraan twijfelt dat het groen hem nog kan ontsnappen. Van Aert is zo oppermachtig dat hij de rest ontmoedigt en er amper nog tegenstand is. Zijn voorsprong is immens. "Het zou heel mooi zijn als ik in deze trui kan finishen in Parijs. Maar zover is het nog niet. Ik mag me nog niet rijk rekenen, dus zal waar mogelijk de punten trachten te vergaren."