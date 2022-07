Na de 1e testronde moeten 2 renners naar een volgende testronde

Na de rit naar Carcassonne waren er opnieuw coronatesten. De ASO moest alle renners testen. De UCI kwam een dag later op de rustdag met de resultaten.

"Alle renners hebben negatief getest. Op 2 renners na. Zij moeten opnieuw getest worden", aldus de UCI. Ook deelden ze mee dat de renners niet tot de top 20 behoren. Ook zijn de 2 renners asymptomatisch besmet, maar zijn ze van alle anderen geïsoleerd. Een definitieve beslissing voor hen volgt in de ochtend voor de 16e rit naar Foix.

UCI announcement on the results of the 17 July Covid-19 testing campaign https://t.co/2Zy8L9mmLp pic.twitter.com/rFtYPtBNgk