Analist duidelijk: "Vingegaard sterk genoeg" en "Deze Belg gaat vruchten plukken van Tour uitrijden"

De laatste week in de Tour de France zou het nog wel eens spannend kunnen worden. Tadej Pogacar gaat het zeker nog proberen om Jonas Vingegaard aan te vallen. Wie wint de Tour?

Volgens Dirk De Wolf zal het toch Jonas Vingegaard worden: “Vingegaard is sterk genoeg en hij moet alleen maar Pogacar in de gaten houden. Pogacar mag proberen en zal proberen, maar het zal niet lukken”, klinkt het in Vive le Vélo.

“Jumbo-Visma is nu wel twee mannetjes kwijt, maar zelf is hij sterk genoeg. Hij gaat zich niet laten verrassen.”

Belgen van belang

“Ze hebben ervaring met een sterke Wout van Aert, en ook Van Hooydonck en Benoot zullen sterk moeten zijn.”

Voor Van Hooydonck zou de Tour wel eens de definitieve doorbraak kunnen worden: “Hij gaat er vruchten van plukken als hij deze Tour de France kan uitrijden. Dat gaat hem doen meerijden voor de overwinning in races als Gent-Wevelgem of Dwars door Vlaanderen.”