Opnieuw hoogspanning op rustdag: coronatesten deze keer wél serieus aangepakt?

De Tour de France is bezig aan zijn derde en laatste rustdag. En dus is het ook bang afwachten wat de coronatesten zeggen, want eerder deze Tour vlogen er al heel wat renners uit na een positieve test.

Het is vandaag de derde en laatste rustdag in de Tour de France, op zondagavond werd iedereen alvast onderworpen aan een sneltest om Covid-19 op te sporen. Op maandag worden er ook nog PCR-tests ondergaan en daarvan volgen de resultaten pas op dinsdagochtend. Wissers Vorige week tijdens de vorige rustdag was iedereen negatief volgens de testen van de ASO, maar uiteindelijk vlogen er toch nog een aantal renners uit de race door eigen testen binnen het team. Er was toen heel wat kritiek gekomen op de tests van de ASO, waarbij de wissers niet diep genoeg in de neus zouden zijn gestoken. Benieuwd of dat nu anders zal zijn.