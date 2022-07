Pogacar strijdvaardig: "Geen enkele kans laten liggen, elke klim aanvallen" en "Iedereen wordt fysiek en mentaal moe"

Tadej Pogacar staat voor een lastige slotweek. Wil hij zijn derde opeenvolgende Tour de France winnen, dan moet hij meer dan twee minuten inlopen op Jonas Vingegaard. "Ik wil geen spijt hebben in Parijs."

Tadej Pogacar liet op een persconferentie in zijn kaarten kijken voor de slotweek. En het toverwoord is - uiteraard - aanvallen.

"Ik moet elke kans grijpen en op elke klim proberen aanvallen. Ik wil in Parijs geen spijt hebben", aldus de Sloveen.

Einde van de wereld

"Er zijn nog veel kansen deze week, dus ik wil elke kans grijpen. Jonas Vingegaard is supersterk, maar dat motiveert me enkel maar meer. Iedereen is fysiek en mentaal moe aan het worden."

"Ik geef niet op en wil het geel in Parijs, maar ook een tweede plaats zou niet slecht zijn. Het is niet het einde van de wereld als ik de Tour niet win."