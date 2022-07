Prijzengeld Tour de France: Jumbo-Visma blijft héél erg ruim op kop, Belgen in top-10 en voorlaatste, Astana ... onder nul

De balans van het prijzengeld in de Tour is duidelijk: Jumbo-Visma is en blijft de grote slokop. Van Aert heeft daar een groot aandeel, door het dragen van de gele en groene trui en het winnen van twee ritten. Maar ook Vingegaard spekt de kas.

De ASO heeft een stand van zaken gegeven van het tot dusver verdeelde prijzengeld in de Tour de France, op rustdag drie. Het is meteen duidelijk dat Jumbo-Visma nog steeds de absolute grootverdiener is onder de ploegen. Met van Aert in een glansrol fietste Jumbo-Visma al 111.350 euro euro bij mekaar. Astana onder nul INEOS volgt op grote afstand (50.970 euro), voor Bike Exchange en UAE. De Belgische ploegen staan op 6 (QuickStep, 33.420 euro), 8 (Alpecin-Deceuninck 28.630 euro), 9 (Intermarché - Wanty Gobert, 28.280 euro) en 21 (Lotto-Soudal, 6.070 euro). Helemaal onderaan nog steeds Astana, dat ondertussen op amper 2.340 euro staat. En ondertussen hebben ze al aan rond de 2.400 euro boetes moeten betalen aan de UCI ... Een negatieve overall balans dus.