Wout Van Aert op de rustdag: "Ik heb het nodig om af en toe mijn kans te mogen gaan"

Wout Van Aert heeft tijdens de laatste rustdag een gesprek met de pers gehad. Hij leek vooral de rust zelve.

Elke dag zie je Wout Van Aert in de rit. Als kopman en als knecht. "Ik heb het nodig om af en toe eens mijn kans te wagen", legde hij uit. "Dat motiveert me extra om de dag erna de ploeg te helpen. Anders zou ik het een beetje saai vinden. Het lijkt me saai als ik gewoon op tijd moet finishen. Ik ben dankbaar dat ik elke dag iets te doen heb."

Jumbo-Visma is met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk 2 pionnen voor in de bergen kwijt. Maar Van Aert blijft positief: "We hebben al getoond dat de ploeg top is. Ik geloof dat we sterk genoeg zijn om te controleren. Natuurlijk begint alles bij de benen van Jonas Vingegaard. Vooral de start van de volgende ritten zullen cruciaal worden. Het worden hectische ritten."