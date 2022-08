Monegask Langellotti schrijft geschiedenis in de Vuelta

De Monegask Victor Langellotti heeft geschiedenis geschreven in de Vuelta. Hij is de eerste renner van zijn land die een trui draagt in een grote ronde.

Victor Langellotti (27), de kans is groot dat u nog nooit van de man had gehoord voor aangevang van de Vuelta. Langellotti zat zelfs eerst niet in de selectie van zijn ploeg Burgos-BH maar werd op het laatste moment nog opgeroepen na een positieve test van zijn ploegmaat Ángel Madrazo.

De eer van eerste Monegask in een grote ronde kan Langellotti niet op zijn naam schrijven. In de jaren '20 van de vorige eeuw namen Laurent Devalle (Tour 1921, 1922, 1924) & Albert Vigna (Tour 1926) al deel aan een grote ronde.

In Monaco wonen heel wat profrenners maar Langellotti is er ook echt geboren, net als F1-piloot Charles Leclerc. Hij speelde in zijn jeugd ook nog voetbal en deed atletiek maar met een vader die voorzitter is van de Monegaskische Wielerfederatie stapte Langellotti over naar het wielrennen.

Langellotti boekte op 13 augustus ook zijn eerste overwinning als prof in de Ronde van Portugal. En nu is hij dus de leider in het bergklassement van de Vuelta. Met heel wat bergpunten te verdienen in rit 6 is de kans wel groot dat hij zijn trui al na een dag moet afstaan. Maar Victor Langellotti zal voor altijd in de geschiedenisboeken van het wielrennen staan.