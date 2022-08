Jimmy Janssens strandt op een 4e plaats in rit 7 van de Vuelta en weet dat er weinig kansen voor hem zijn

Jimmy Janssens zat in de juiste vlucht, maar is uiteindelijk op plaats 4 geëindigd. Hij weet dat er niet veel kansen meer zullen komen voor hem.

De vroege vlucht kon in de 7e etappe in de Vuelta stand houden tot het einde. Met Jimmy Janssens was er ook een Belg mee, maar hij sprintte naar een 7e plaats. De rit werd gewonnen door Jesus Herrada. Het Nieuwsblad vroeg een reactie van hem.

Janssens weet dat er weinig kansen zijn voor een renner zoals hem. Hij is iemand die vooral in dienst rijdt. Als hij zijn kans krijgt, wil hij die graag nemen. Janssens vindt het jammer dat hij die niet kon nemen in de 7e etappe, maar een sprint heeft hij niet echt in de benen.

Het duurde ook een tijdje vooraleer Janssens erin begon te geloven. Pas op 10 km van de streep geloofde hij er echt in. Ze hadden ook een tandje bijgestoken toen het peloton dichter begon te komen.