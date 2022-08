Remco Evenepoel is de drager van de rode trui, maar wie zijn zijn dichtste achtervolgers in de Vuelta

Remco Evenepoel is na 9 ritten de overtuigende leider in de Vuelta. Na hem kan Enric Mas hem het langste volgen. Ook Primoz Roglic is niet veraf. Maar waar staan de andere concurrenten.

In de Vuelta wordt er vaak gespeeld met de seconden. Vaak zijn er enkele renners die aan elkaar gewaagd zijn. Maar na 9 ritten in deze Vuelta lijkt dat niet zo. Remco Evenepoel is autoritair leider en zijn concurrenten hebben moeite om zijn tempo bergop te kunnen volgen. Enric Mas maakt na Evenepoel de beste indruk. Hij staat 2e op 1'12" van Evenepoel. Na hem komt Primoz Roglic op 1'53". Het lijkt duidelijk dat zijn korte voorbereiding op de Vuelta hem parten speelt. De top 5 wordt vervolledigd door 2 Spaanse jongeren. Carlos Rodriguez staat 4e op 2'33". Juan Ayuso staat op 2'36". Daarna worden de verschillen alsmaar groter. Simon Yates staat op 3'08" en Joao Almeida staat op plaats 7 nog verder: 4'32". Miguel Angel Lopez (5'03"), Jai Hindley (5'36") en Pavel Sivakokov (5'39") vervolledigen de top 10.