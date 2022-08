Enric Mas is de dichtste achtervolger op Remco Evenepoel, maar houdt ook rekening met de WorldTour: "Ik ga geen kamikazeaanvallen doen"

Enric Mas staat 2e in het klassement op 1'12" van Remco Evenepoel. Hij rijdt niet alleen voor het klassement, maar ook voor het behoud binnen de WorldTour.

Enric Mas wil vol voor de eindzege gaan in de Vuelta, maar het behoud binnen de WorldTour houdt hem tegen. Movistar staat namelijk op de laatste veilige plaats en staat net boven Lotto Soudal. De Spaanse ploeg heeft die punten dus hard nodig.

"Ik zou graag alles of niets spelen en zou graag deze Vuelta willien winnen", vertelde Mas op een persconferentie tijdens de rustdag. "Maar ik ben me ook bewust van de punten. Hoe hoger ik in het klassement eindig, hoe meer punten we krijgen. Ik kan dus geen kamikazepoging ondernemen om zo mijn klassement en dus ook de punten op het spel te zetten."

Het verschil tussen Lotto Soudal en Movistar op de UCI-ranking die bepaalt wie uit de WorldTour valt, is 318 punten. Vorige week maakte Lotto Soudal een grote inhaalbeweging. Ze liepen zo'n 300 punten in.