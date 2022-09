Michel Wuyts na Vuelta-winst Evenpoel: "De beste blijft overeind. En dat is Remco Evenepoel."

Ook Michel Wuyts is gelukkig met de eindwinst van Remco Evenepoel in de Vuelta.

"Dit is een mijlpaal. Het was 44 jaar geleden dat een Belg een grote ronde won, maar het wachten helemaal waard. Je moet verschrikkelijk getalenteerd en maniakaal met je vak bezig zijn om dit te verwezenlijken",zegt Wuyts in een reactie bij HLN.

"Dit is een werk van maanden, jaren en het resultaat komt uiteindelijk sneller dan verwacht. Een jonge man van 22 die zóveel klasse tentoonspreidt. Dat is om alleen maar super gelukkig van te worden."

"Meer dan vroeger is een grote ronde vandaag de dag een afpeigeringsproces. Het is ingrijpender dan vroeger. Iedere etappe weegt door, er zijn geen dagen van ontspanning meer. En dan blijft de beste overeind. Dat is Remco Evenepoel. Punt aan de lijn", is Wuyts duidelijk.