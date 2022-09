Remco Evenepoel zonder druk naar WK: "Zijn seizoen is nu al geslaagd"

Na de Vuelta is er geen rustperiode voor Remco Evenepoel maar reist hij direct door naar het WK in Australië.

Zondagavond stond Remco Evenepoel nog op het eindpodium in Madrid, pas woensdag komt hij aan in Australië en nu zondag staat het WK tijdrijden al op het programma.

"Hij moet ervoor zorgen dat het lichaam niet in vakantiemodus gaat. In zo'n grote ronde bouwt iedereen veel vermoeidheid op. Eenmaal je daaraan toegeeft, wordt het moeilijk om opnieuw echt diep te kunnen gaan en nog goede prestaties te kunnen neerzetten", zegt zijn trainer Koen Pelgrim aan Het Nieuwsblad.

Na het WK zit het seizoen van Evenepoel er ook op. "Het is mooi geweest. Mocht dat WK geen groot succes worden, dan is dat ook niet erg. Hij heeft dit seizoen alles laten zien wat hij wou laten zien. Dus kan hij sowieso met een goed gevoel de winter in."