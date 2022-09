Remco Evenepoel demonstreert en is de opvolger van Philippe Gilbert

Remco Evenepoel is de nieuwe wereldkampioen. Hij glipte mee in een achtervolgende groep en kwam zo in de kop van de koers terecht. Daarna nam Evenepoel de koers in handen en duldde Alexej Lutsenko het langst bij zich.

In de aanloop naar de Mount Keira was er een strijd voor de vroege vlucht. 12 renners reden voor de 1e keer over de finish. Daar gaf Mathieu van der Poel al op. Hij had de avond ervoor een incident gehad. VUURWERK OP DE MOUNT KEIRA Op de Mount Keira versnelden de Fransen. Het peloton brak in verschillende stukken en het 1e deel bestond nog uit zo'n 30 man. Romain Bardet was mee, maar ook Wout Van Aert, Tadej Pogacar en Pieter Serry. Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe zaten in een andere groep. Uit het 1e deel van het peloton reed een vijftal weg. Serry, Luke Plapp, Samuele Battistella, Ben O'Connor en Pavel Sivakov maakten de oversteek naar de kopgroep. Ondertussen was het peloton opnieuw samen. Duitsland had tientallen kilometers op kop gesleurd. Het peloton gaf de kopgroep van 16 renners meer dan 6 minuten. Spanje en Nederland bepaalden in het peloton het tempo. Serry werkte in de kopgroep niet mee. Die situatie bleef ronden aan een stuk hetzelfde. EVENEPOEL BEREIDT VOOR Met nog 5 ronden te gaan schudde Battistella op de Mount Pleasant eens aan de boom. De kopgroep reduceerde zo naar 8 renners. In het peloton trok Frankrijk nog eens door. Een grote groep, met daarbij ook Evenepoel, Quinten Hermans en Stan Dewulf, reed van de rest van het peloton weg. Ook Florian Sénéchal, Nairo Quintana, Jai Hindley, Alexej Lutsenko, Lorenzo Rota, Mauro Schmid, Mattias Skjelmose en Pascal Eenkhoorn waren erbij. Die achtervolgende groep maakte de oversteek naar de kopgroep. Eerst Dewulf en daarna Hermans voerden de forcing. Met nog 3 ronden te gaan zaten 25 renners in de kopgroep, met daarbij Evenepoel, Hermans, Serry, Sivakov, Hindley, Bardet, Lutsenko, Battistella, Rota en Eenkhoorn. Het peloton volgde op anderhalve minuut, waar Pogacar op de Mount Pleasant nog eens versnelde. EVENEPOEL ROND AF Bij het ingaan van de voorlaatste ronde versnelde Evenepoel. Lutsenko glipte mee. Achter hen vormde zich een achtervolgende groep met Eenkhoorn, Rota, Schmid en Skjelmose. Snel reed het kopduo een halve minuut bij elkaar. Het peloton volgde op 2,5 minuten. Op 25 km van de streep kon Lutsenko Evenepoel op de Mount Pleasant niet meer volgen. Evenepoel stak een hand naar de wereldtitel uit. In het peloton versnelde Van Aert op de Mount Pleasant. Onder meer Pogacar, Matteo Trentin en Alaphilippe konden volgen. Bij de bel zag het er rooskleurig uit voor Evenepoel. Lutsenko volgde op zo'n 45 seconden. De groep van Van Aert was weer opgeslokt door het peloton en volgende aan de laatste passage van de finishlijn op meer dan 2,5 minuten. De laatste ronde was een ereronde voor Evenepoel. Hij reed solo naar de finish en kroonde zich tot de nieuwe wereldkampioen. Zo volgt hij Alaphilippe en Philippe Gilbert (als laatste Belgische wereldkampioen) op. Het peloton rolde de andere vluchters nog allemaal op en Christophe Laporte spurtte naar zilver. Michael Matthews was goed voor brons. Van Aert werd 4e.