Kan Wout Van Aert de Tour winnen?: "Gouden kans voor hem"

Wout Van Aert wil in de Tour vooral ritten winnen en de groene trui winnen. Af en toe is er ook speculatie over zijn kansen op de eindwinst.

Tijdens de Wielerflits Podcast was er een nieuwe discussie over de winstkansen van Wout Van Aert in de Tour. "Het Tour-parcours is interessant, omdat het niet gemaakt is voor de allerbeste klimmers", klonk het. "Een coureur kan er winnen komende zomer. En dat is niet per se een ronderenner."

De zege in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix werd als tegengewicht gebruikt. Dat is een hoger doel. "Maar je kan het toch combineren", ging het verder. "Van Aert heeft de laatste jaren getoond dat hij heel goed kan klimmen. De laatste jaren is hij telkens binnen de top 21 geëindigd. En dat terwijl hij in dienst reed."

"Ook zit Van Aert daarvoor bij de juiste ploeg. Als er 1 ploeg is die hem de Tourzege kan bezorgen is het Jumbo-Visma wel", werd er afgesloten.