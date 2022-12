Michel Wuyts over het wegprogramma van Wout van Aert: "Less is more. Schrappen maar, Amstel en Luik"

Wout van Aert kreeg deze week zijn programma voor de weg in 2023.

In tegenstelling tot dit jaar slaat Wout van Aert het BK veldrijden, de Belgische openingsweekend, en alles van klassiekers na Parijs-Roubaix over. Want de focus ligt hoofdzakelijk op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Ook Michel Wuyts ziet dat Van Aert selectief is in zijn programma. "Less is more. Schrappen maar, Amstel en Luik. Noem het zelfbescherming. De gretigste Kempenzoon mag niet in de val van de overdaad trappen. Een overtrainingssyndroom kan een fataal afbraakpunt in een carrière zijn", zegt hij bij HLN.

Maar bij Jumbo-Visma weten ze perfect waar ze mee bezig zijn en dat bewees Van Aert dit jaar al. Bijna nooit uit de top drie of de top vijf weg te slaan. Zelfs niet boven op Hautacam. Van Aert zal dus beter dan ooit zijn in de beslissende week van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix om eindelijk te kunnen zegevieren daar.