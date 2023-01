Xaydée Van Sinaey verdedigt in Lokeren haar Belgische titel niet

Xaydée Van Sinaey zal haar Belgische titel bij de junioren niet verdedigen. In samenspraak met haar dokter is er beslist om het BK aan zich voorbij te laten gaan.

Het was de moeder van Xaydée Van Sinaey die het nieuws de wereld in stuurde. "Na een tegenvallende 12e plaats in Zonhoven (bij de junioren, red.) werd het duidelijk waarom het niet zo top ging", schreef ze op Facebook. "Ik ben maandag met haar naar de dokter geweest."

Woensdag was er nog altijd niet het verhoopte beterschap, ging het bericht verder. "In samenspraak met de dokter is dan besloten om zaterdag in Lokeren niet deel te nemen aan het BK."

Van Sinaey was bij de junioren de regerende Belgisch kampioene en zal dus een opvolgster krijgen. Dit seizoen won ze al 2 crossen in Frankrijk. Ook reed ze al een paar wereldbekercrossen bij de profs mee.