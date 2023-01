Bommetje - Ronde van Vlaanderen laat twee klassiekers liggen: "Jammer dat we het van derden moeten vernemen"

Opmerkelijk nieuws voor de Ronde van Vlaanderen 2023. Twee klassieke straten zullen dat jaar namelijk niet bereden worden.

De Ronde van Vlaanderen zal in 2023 niet in Zottegem passeren. Daardoor geen Paddestraat en geen Lippenhovestraat.

Het is een beslissing van Flanders Classics om Zottegem links te laten liggen voor de editie van 2023. "Jammer dat we zo'n nieuws van derden moeten vernemen", is schepen van Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA) ontgoocheld in Het Laatste Nieuws.

2024?

"Hoewel het stadsbestuur ook dit jaar en de komende jaren de nodige budgetten voorzien heeft om Vlaanderens Mooiste in stijl te ontvangen als Dorp van de Ronde, betreuren we dat Flanders Classics eerder de West-Vlaamse kaart wil spelen in de oneven jaren. Dan wordt de start in Brugge gegeven en is Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen blijkbaar een te grote omweg richting finish in Oudenaarde."

Er zal overleg komen met Flanders Classics om in de even jaren - en dus ook zeker in 2024 - wél door Zottegem te passeren.