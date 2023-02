Stavelot dient samen met de provincie Luik een aanvraag voor een Tourrit in

Stavelot heeft bij de ASO een aanvraag voor een Tourrit ingediend. Dat heeft de gemeente samen met de provincie Luik gedaan.

Het is geen geheim dat de provincie Luik en Tour-organisator ASO een goede verstandhouding hebben. Stavelot wil daar gebruik van maken en diende samen met de provincie Luik een dossier in. Ze willen in de nabije toekomst graag een Touretappe organiseren.

Volgens Sudinfo zou het om een tijdrit gaan. Die zou start- en aankomstplaats in Francorchamps hebben. Vorige donderdag werd die aanvraag op de gemeenteraad van Stavelot besproken. Het is nu aan de ASO om die etappe in de toekomst in te passen.

Dat zal wellicht niet voor 2025 zijn. In 2023 komt de Tour niet in België en in 2024 lijkt dat ook redelijk onwaarschijnlijk. Dan is er de Grand Départ in Firenze. De kans is klein dat de Tour daarna nog naar België komt.