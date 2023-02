Meer duidelijkheid over het programma van Rohan Dennis tijdens zijn afscheidsjaar

Rohan Dennis is aan zijn laatste seizoen als wielrenner bezig. Over zijn programma heeft hij een opvallende keuze gemaakt.

In zijn afscheidsjaar begon Rohan Dennis met de Schwalbe Classic. Daarna volgde de Tour Down Under, waar hij een rit won, en afgelopen week reed Dennis ook de O Gran Camiño. Bij Wielerflits maakte hij zijn verdere programma bekend.

Opvallend is dat Dennis de komende maanden enkel rittenkoersen in de WorldTour zal rijden. Zo zal hij eerst Parijs-Nice (5-12 maart) rijden en vervolgens ook de Ronde van het Baskenland (3-8 april).

Daarna volgt de Ronde van Romandië (25-30 april). Daar werd Dennis vorig jaar 8e. "Ik wil zien of ik daar nog iets kan uitrichten", aldus Dennis. Vervolgens rijdt Dennis nog de Ronde van Zwitserland (11-18 juni). Op 11 augustus wil Dennis voor de 3e keer wereldkampioen tijdrijden worden. De Giro en Tour zal hij in zijn afscheidsjaar niet rijden.