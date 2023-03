Mathieu van der Poel kwam niet in het stuk voor in de Strade Bianche, maar nuanceert toch ook

Mathieu van der Poel verscheen eigenlijk nooit vooraan in de Strade Bianche. De Nederlander werd in zijn eerste koers uiteindelijk 14e.

Eén keer was Mathieu van der Poel prominent in beeld in de Strade Bianche. Op zo'n 42 kilometer van de meet trok hij eens door op het einde van een grindstrook.

Pidcock was toen al weg en daarna verscheen Van der Poel eigenlijk nooit meer vooraan. Van der Poel werd uiteindelijk 15de op 1'45" van Pidcock.

"Ik vond het niet zo heel slecht. Ik kwam vrij goed de lastigste strook van de dag over. Daarna werd het tactisch op de hellende asfaltweg", zei Van der Poel bij NOS en Sporza.

"Ik was niet goed genoeg om met de beslissende aanval mee te zijn. Of de Mathieu van andere jaren wel mee was geweest? Ik denk het wel."

Mindere dag was verwacht

Van der Poel reed met de Strade Bianche zijn eerste koers van het jaar en noemt hij zelf ook één van de lastigste van het jaar. "Ik heb koershardheid nodig. Een koers als deze heb ik nooit als eerste gewonnen."

"Het is niet dat ik volledig de mist inging. Ik vond dat het op zich nog wel vrij oké was. Ik wist dat ik goed genoeg was om te komen koersen, maar zo'n koers winnen als eerste koers is gewoon moeilijk."