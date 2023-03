Arnaud De Lie gefrustreerd na alweer een mislukte sprint in Parijs-Nice, al geeft hij wel een goede reden

Maandag moest Arnaud De Lie nog van ver komen in Parijs-Nice, maar werd hij toch nog 6de. In de rit van dinsdag verliep het heel wat minder voor De Lie en werd hij 27ste.

Onder meer een val en een rotonde op zo'n kilometer van het einde zorgde voor heel wat chaos waar ook De Lie het slachtoffer van was. "Het is zonde dat ik niet aan sprinten toekwam, vooral na de sterke inspanningen van mijn ploegmaats."

"Ik werd in een perfecte positie richting de laatste rotonde gebracht, maar werd vervolgens geblokkeerd door een renner, waardoor ik veel posities verloor. Het is een beetje frustrerend. De goede benen zijn echter zeker aanwezig, dus ik blijf ambitieus voor de komende dagen", zegt De Lie nog.

💬 Here's @Arnaud_De_Lie's post-race reaction after a hectic end to @ParisNice stage two. pic.twitter.com/gQjfCnRefY