Wout van Aert beleeft erg moeilijke periode: "Natuurlijk is dat niet gemakkelijk"

Wout van Aert begint in de Tirreno-Adriatico aan zijn wegseizoen. Maar tegelijkertijd is het voor hem op dit moment ook erg moeilijk.

Na het WK veldrijden vertrok Wout van Aert na een paar daagjes vrijaf naar Spanje op zich voor te bereiden op zijn wegseizoen dat deze week van start gaat met Tirreno-Adriatico.

Daardoor is Van Aert al drie weken van huis en daar komen nu nog eens drie weken bij. "Natuurlijk is dat niet gemakkelijk om zo lang weg te zijn", zei Van Aert bij Sporza.

"Dat is veel zwaarder dan wat de meeste mensen denken. Ik heb een familie thuis en een vrouw die zwanger is, dus dan is het niet gemakkelijk om het huis te verlaten en zo ver weg te zijn."

Maar Van Aert beseft ook dat dit de belangrijkste periode van het jaar is en hij op sportief vlak keuzes moet maken die tot gevolg hebben dat hij zijn familie langere tijd niet ziet.