Jumbo-Visma wint de ploegentijdrit in Parijs-Nice, maar Magnus Cort snoept in extremis het geel van een Belg af

Jumbo-Visma heeft de ploegentijdrit in Parijs-Nice gewonnen. Ze klopten met anderhalve seconde EF Education-EasyPost waar Magnus Cort het geel pakte. In extremis snoepte hij het geel van Nathan Van Hooydonck af.

Lotto Dstny mocht in de ploegentijdrit van 32 km in Dampierre-en-Burly de spits afbijten. Uiteraard zetten ze meteen de snelste tijd neer, maar nadien gingen Bahrain-Victorious en ook Jayco-AlUla nog sneller.

De tijd van Jayco-AlUla (33'59") was één die de 1e echte richttijd was. Onder meer INEOS Grenadiers (+45") en Team UAE Emirates (+19") beten hun tanden stuk.

Dan kwam er nog Jumbo-Visma. Zij doken bij het enige tussenpunt 44 honderdsten sneller dan Jayco-AlUla. Aan de streep versnelde Jumbo-Visma nog wat meer. Aan de streep pakten ze de leiding met 4 seconden.

Nadien kwamen nog Cofidis, Soudal Quick-Step, EF Education-EasyPost en Trek-Segafredo. Soudal Quick-Step strandde op 39 seconden, maar de concurrentie kwam nog van EF. Bij het tussenpunt hadden ze een achterstand van 10 seconden, maar ze reden een fantastisch 2e deel. Dat was net niet genoeg en ze kwamen anderhalve seconde te kort.

Trek-Segafredo kwam tekort en dankzij de eindspurt van Magnus Cort van EF is hij de nieuwe leider. Met enkele seconden snoepte hij het geel van Nathan Van Hooydonck af, die even virtueel het geel had.