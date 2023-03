Primož Roglič na drie ritzeges op rij in Tirreno-Adriatico: "Dit is een goed teken voor de Giro, maar"

Primož Roglič was voor de derde dag op rij de sterkste in Tirreno-Adriatico. De Sloveen lijkt weer helemaal terug na zijn blessure.

Alweer raakte niemand weg van de klassementsmannen in Tirreno-Adriatico in het slot en dus was het weer sprinten. Primož Roglič was alweer de sterkste en pakt zo drie ritzeges en het eindklassement mee naar huis.

Zondag staat er immers nog een vlakke etappe op het programma. "We weten uit ervaring dat het pas over is na de laatste etappe, nog eentje", zei Roglič in het flashinterview. Hij verdedigt zondag een voorsprong van 18 seconden op Almeida.

Nu al klaar voor de Giro?

"Ik had niet verwacht zo snel weer op dit niveau te zijn. Ik geniet ervan en ben blij om hier te koersen", zei Roglič nog bij Cycling Pro Net. De Sloveen lijkt dus helemaal terug na zijn blessure en lijkt nu al klaar voor de Giro begin mei.

Toch nuanceert Roglič nog voor de Giro. "Dit is een goed teken voor de Giro, maar het is alleen maar een teken. Er daar weer staan, is nog een ander ding", besloot hij.