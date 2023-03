Greg Van Avermaet met twijfels richting de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem

Greg Van Avermaet keert vrijdag terug in het peloton. Hij zal er aan de start van de E3 Saxo Classic staan, maar zit met wat twijfels.

Afgelopen zaterdag moest Greg Van Avermaet afhaken voor Milaan-San Remo. Hij werd door ziekte geteisterd. "Dat was echt ambetant, want ik had maanden aan een stuk goed getraind en in de Tirreno-Adriatico was ik goed", vertelde hij via de kanalen van AG2R Citroën.

Ondertussen is Van Avermaet terug aan het trainen. Zo reed hij op dinsdag een trainingsrit van 4,5 uur. Van Avermaet zal dan ook aan de start van de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem staan, maar heeft anderzijds ook twijfels: "Ik weet niet zo goed hoe het zal verlopen."

Toch staat Van Avermaet met veel zin aan de start. "Ik rij beide koersen graag en na de Ronde van Vlaanderen zijn de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem de moeilijkste wedstrijden om te rijden", besloot hij.