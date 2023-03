Frederik Frison eindigt ook in Gent-Wevelgem op een ereplaats: "Niet gemakkelijk om warm te blijven"

Frederik Frison verkeert momenteel in topvorm. Zo is hij in Gent-Wevelgem 4e geëindigd. Een nieuwe ereplaats na zijn eerdere 4e plaats in Brugge-De Panne.

In Brugge-De Panne eindigde Frederik Frison 4e en ook in Gent-Wevelgem eindigde hij 4e. "Het is misschien de meest ondankbare plaats, maar ik kan zeker niet over mijn huidige topvorm klagen", vertelde hij via de teamkanalen. "Met mijn 4e plaats in Gent-Wevelgem ben ik heel trots op mezelf."

Frison zat in de achtervolgende groep met onder meer Sep Vanmarcke en Mads Pedersen. "In het technische deel van het parcours wou ik ervanonder muizen", ging Frison verder. "De samenwerking was goed en we geraakten weg. Zo konden we voor plek 3 strijden."

Het waren helse omstandigheden op weg naar Wevelgem en Frison had het niet altijd even gemakkelijk. "Het was geen gemakkelijke opgave om warm te blijven. Gelukkig hielp de lastige koers daarin", besloot hij.